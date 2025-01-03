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Дмитрий Губерниев: «Год стартует пусть с туманных, но все же надежд на наше возвращение зимой»

Спортивный комментатор высказался, в частности, о «Гонке чемпионов», которая пройдет 4–5 января в Рязани с участием лыжников и биатлонистов.

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