Жену комика Петросяна внесли в базу данных «Миротворца»*

Супругу известного комика, народного артиста РСФСР Евгения Петросяна Татьяну Брухунову внесли в базу украинского сайта «Миротворец»*.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Член Гострибунала...
- ХЛ У судьи Чернова и...
- ХЛ У судьи Чернова и...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым