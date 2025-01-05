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Работники администрации РФ впервые за два года прибыли на станцию Двуречная

Работники администрации РФ впервые за два года прибыли на станцию Двуречная

Сотрудники российской администрации Харьковской области впервые почти за два года смогли попасть на освобожденную ВС РФ станцию Двуречная около одноименного населенного пункта, за который сейчас идут ожесточенные бои.

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