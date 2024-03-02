На Московском проспекте в Архангельске изменят схему движения

ГИБДД приняло решение с 14 марта изменить схему движения на Московском проспекте в Архангельске.На странице пресс-службы администрации областного центра появилось сообщение о том, что такое решение было принято в связи с запуском нового участка проспекта.
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