В МИД РФ осудили решение финского суда по делу Петровского

Москва выражает свое несогласие с пожизненным приговором, вынесенным бывшему командиру диверсионно-штурмовой разведгруппы «Русич» Воиславу Тордену (Яну Петровскому), считая соответствующее решение суда предвзятым.
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