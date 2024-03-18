Состоялся чемпионат Бобруйской ГОС БФСО ´Динамо´ по русскому бильярду ´Свободная пирамида´.

13 марта в городе Бобруйске в бильярдном зале клуба ´Ниагара´ состоялся чемпионат Бобруйской городской организационной структуры БФСО ´Динамо´ по русскому бильярду ´Свободная пирамида´ среди руководителей первичных организаций Бобруйской ГОС БФСО ´Динамо´ ´Коллектив физической культуры´.
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