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Акции Apple выросли до исторического максимума после анонса функций ИИ на конф...

Акции Apple выросли до исторического максимума после анонса функций ИИ на конф...

Акции Apple выросли до исторического максимума после анонса функций ИИ на конференции WWDCАкции Apple взлетели на 7 % до нового рекордного максимума в 207 долларов за акцию после анонса компанией на WWDC ряда новых функций искусственного интеллекта.

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