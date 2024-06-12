Акции Apple выросли до исторического максимума после анонса функций ИИ на конф...

Акции Apple выросли до исторического максимума после анонса функций ИИ на конференции WWDCАкции Apple взлетели на 7 % до нового рекордного максимума в 207 долларов за акцию после анонса компанией на WWDC ряда новых функций искусственного интеллекта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)