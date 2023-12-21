Новый раунд набора иностранных наемников: кто идет в ВСУ Евгения КомароваС начала СВО в Украине более 5 000 иностранных наемников «выбыли» согласно данным Министерства обороны России, и эта цифра продолжает увеличиваться.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии