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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бардаков – болельщикам СКА в серии с «Динамо»: «Надо запасаться валидолом. Мы 100% вернемся в Москву»

СКА обыграл «Динамо» (4:3 ОТ) в пятом матче серии первого раунда Кубка Гагарина. Счет в серии – 3-2 в пользу бело-голубых.

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