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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Договор на песни "Ласкового мая" между Шатуновым и Разиным признали ложным

Договор на песни "Ласкового мая" между Шатуновым и Разиным признали ложным

Права на творчество группы закрепили за вдовой легендарного артиста Московский суд аннулировал договор об исключительных правах на творчество группы "Ласковый май" — речь идет о песнях коллектива, товарных знаках, а также о персональных данных, образе и изображениях Юрия Шатунова.

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