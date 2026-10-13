Договор на песни "Ласкового мая" между Шатуновым и Разиным признали ложным

Права на творчество группы закрепили за вдовой легендарного артиста Московский суд аннулировал договор об исключительных правах на творчество группы "Ласковый май" — речь идет о песнях коллектива, товарных знаках, а также о персональных данных, образе и изображениях Юрия Шатунова.
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