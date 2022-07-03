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Политолог Сатановский раскрыл план США по превращению Украины в укрепрайон

Политолог Сатановский раскрыл план США по превращению Украины в укрепрайон

Заявление бывшего американского госсекретаря Генри Киссинджера об урегулировании ситуации на Украине направлено на российских чиновников, которые не нацелены на окончательную демилитаризацию соседней страны, заявил политолог Евнений Сатановский.

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