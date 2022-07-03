Политолог Сатановский раскрыл план США по превращению Украины в укрепрайон

Заявление бывшего американского госсекретаря Генри Киссинджера об урегулировании ситуации на Украине направлено на российских чиновников, которые не нацелены на окончательную демилитаризацию соседней страны, заявил политолог Евнений Сатановский.
Заявление бывшего американского госсекретаря Генри Киссинджера об урегулировании ситуации на Украине направлено на российских чиновников, которые не нацелены на окончательную демилитаризацию соседней страны, заявил политолог Евнений Сатановский.
Свежие комментарии