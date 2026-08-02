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Иран опроверг соглашение с США об открытии Ормузского пролива

Иран опроверг соглашение с США об открытии Ормузского пролива

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что стороны якобы согласовали основные параметры сделки, предусматривающей немедленное и полное открытие Ормузского пролива, а также приостановку иранской ядерной программы.

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