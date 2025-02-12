Представлен новый Volvo EX30 Cross Country: полный привод, больше 400 сил и внедорожные аксессуары

Полностью электрический кроссовер EX30 получил новую «внедорожную» версию. Как известно, раньше Volvo присваивала это название своим большим универсалам, а впервые маркировка Cross Country была представлена в 1997 году.
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