Макрон не стал откладывать в долгий ящик массовые похороны для своих соотечественников. Первая сотня легионеров прибыла из 3-го пехотного полка.

КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА СВОДКИ С ФРОНТА ОЛЕГ БЕЛИКОВ13 АПРЕЛЯ 2024 02:00 ПОДПИШИТЕСЬ: ПЕРВЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ФРАНЦУЗОВ ПЕРЕБРОШЕНЫ В СЛАВЯНСК: ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА ДЛЯ РУССКОЙ АРМИИ НАЗВАНА Макрон не стал откладывать в долгий ящик массовые похороны для своих соотечественников.
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