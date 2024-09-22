На Смоленщине завод по производству текстиля окажется в тройке крупнейших по стране

Для этого на Ярцевском предприятии «Союз Текстильных Компаний» ведется модернизация. По словам губернатора Смоленской области Василия Анохина, на заводе проводится замена оборудования и ведётся строительство новой паровой котельной.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии