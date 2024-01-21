Взрыв терминала в Усть-Луге: атаки беспилотников вызывают тревогу Елена ГалицкаяВ воскресенье, 21 января, ранним утром в порту Усть-Луга прогремел взрыв, затронувший завод «Новатэка», который занимается переработкой газопродуктов с 1994 года.
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