Почему ВИЧ называют провокацией глобалистов. История чумы ХХ века

О вирусе иммунодефицита человека (ВИЧ), который безжалостно атакует защитную систему организма, впервые стали говорить в 1980-х годах, однако до сих пор врачи не смогли полностью остановить его распространение.
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