Сенаторы рассмотрят вопрос о председателе Совета Федерации

На пленарном заседании палаты регионов 25 сентября будут рассмотрены вопросы о досрочном прекращении полномочий ряда сенаторов, о назначении новых парламентариев по итогам выборов в Единый день голосования-2024 и об избрании председателя Совета Федерации.
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