Россия запросила срочное заседание СБ ООН по крушению Ил‑76

РИАМО - 24 янв. Российская Федерация просит немедленное проведение заседания Совета Безопасности Организации Объединенных Наций в связи с атакой Киева на российский военно-транспортный самолет Ил-76, передает ТАСС.
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