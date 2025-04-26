Состоялся гала-концерт ХIV Международного фестиваля татарской и башкирской песни «Идель»

Фото: © Фируза Гиниятова / «Татар-информ» В Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая состоялся гала-концерт лауреатов Международного фестиваля-конкурса татарской и башкирской песни «Идель».
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