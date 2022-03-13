Силуанов сообщил, что из-за санкций были заморожены золотовалютные резервы России на 300 миллиардов долларов

Недружественным странам РФ будет оплачивать долги в рублях, подчеркнул министрГлава Минфина России Антон Силуанов заявил, что половина золотовалютных резервов Центробанка заморожена из-за санкций, введенных Западом после начала спецоперации на Украине.
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