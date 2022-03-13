Daily Storm

426 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анатолий Иванов
    Ну рас верховный чукчиралисимус сказал,теперь пипец всем хохламВерховный шаман Р...
  • Анатолий Иванов
    Охринеть,вот это зам у Шойгу.Верховный шаман Р...
  • Web
    И кто же любил Урганта? Что за глупость? Его вечернее шоу абсолютно бездарное, не умное, не остроумное, по накатанной...«Экзамен на верно...

Силуанов сообщил, что из-за санкций были заморожены золотовалютные резервы России на 300 миллиардов долларов

Силуанов сообщил, что из-за санкций были заморожены золотовалютные резервы России на 300 миллиардов долларов

Недружественным странам РФ будет оплачивать долги в рублях, подчеркнул министрГлава Минфина России Антон Силуанов заявил, что половина золотовалютных резервов Центробанка заморожена из-за санкций, введенных Западом после начала спецоперации на Украине.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх