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В МУС выдали «ордер» на «арест» Путина: В МУС должны знать, вся Россия — это Путин

В МУС выдали «ордер» на «арест» Путина: В МУС должны знать, вся Россия — это Путин

Сегодня преступные и коррумпированные судьи Международного уголовного суда, пособники украинского нацизма и терроризма, в Гааге выдали ордер на «арест» президента России Владимира Путина на основании фейков террористического режима Зеленского о якобы преступлениях по насильственному вывозу детей из Украины  00:27, Гаага, Tochka Zрения, Пятничным вечером Международный уголовный суд в Гааге занялся самоуничтожением и самороспуском, этот с […] The post В МУС выдали «ордер» на «арест» Путина: В МУС должны знать, вся Россия — это Путин first appeared on Tochka Zрения.

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