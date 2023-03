Сегодня преступные и коррумпированные судьи Международного уголовного суда, пособники украинского нацизма и терроризма, в Гааге выдали ордер на «арест» президента России Владимира Путина на основании фейков террористического режима Зеленского о якобы преступлениях по насильственному вывозу детей из Украины 00:27, Гаага, Tochka Zрения, Пятничным вечером Международный уголовный суд в Гааге занялся самоуничтожением и самороспуском, этот с […] The post В МУС выдали «ордер» на «арест» Путина: В МУС должны знать, вся Россия — это Путин first appeared on Tochka Zрения.