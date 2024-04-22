Главный тренер отметил команду из Керчи как самую жизнерадостную

Крымчане приняли участие в соревнованиях по зимнему плаванию, которые прошли во Владивостоке. С 18 по 21 апреля 2024 года Владивосток принимал спортивный фестиваль «Русский Открытый Кубок Тихого океана», на которые съехались команды из 50 регионов Российской Федерации.
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