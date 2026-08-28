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Снижение ставки не удешевило кредиты для российского бизнеса вопреки ожиданиям

Снижение ключевой ставки с 21 до 14% не привело к удешевлению кредитов для российского бизнеса – спред между «ключом» и ставками по краткосрочным корпоративным ссудам не сузился, а вырос с 1,5-1,7 до 2-2,5 процентного пункта.

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