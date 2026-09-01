Глава Альфа-Банка Сысуев отметил развитие РПЛ в условиях международной изоляции

Председатель совета директоров и президент «Альфа-Банка» (титульный спонсор Российской премьер-лиги) Олег Сысуев считает, что РПЛ продолжает развиваться, несмотря на международное отстранение российских клубов и сборной.
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