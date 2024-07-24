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КП: певице Глюкозе заплатили 5 млн рублей за скандальный концерт

КП: певице Глюкозе заплатили 5 млн рублей за скандальный концерт

Оставшийся анонимным менеджер агентства по организации мероприятий назвал слухи о востребованности певицы Глюкозы (Глюк'оZа, Наталья Чистякова-Ионова) преувеличенными после скандального концерта в Красноярске.

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Комментарии
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СИ
Сергей Иванов
Только дебилы могут купить билет на концерт такой бабы.
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