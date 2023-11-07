С погибшим в СВО 30-летним брянцем Дмитрием Грибачёвым простятся 8 ноября

Сегодня стало известно о дате прощания с героем. В последний путь его проводят 8 ноября. Отпевание состоится в Свенском монастыре, затем траурная процессия проследует на кладбище деревни Курнявцево, где парня похоронят со всеми воинскими почестями .
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