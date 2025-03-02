Создание альтернативных экспертных платформ: к чему стремятся независимые наблюдатели

СУХУМ, 2 марта, ФедералПресс. Дипломат из Итальянской Республики, основатель Международной дипломатической обсерватории, зарегистрированной в социально-экономическом департаменте НПО ООН, Вито Гриттани высказался о выборах в Абхазии.
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