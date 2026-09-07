Политолог Хорольская: АдГ может сформировать правительство меньшинства в Германии

Политолог-германист, научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Мария Хорольская допустила, что правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) может сформировать однопартийное правительство меньшинства в земле Саксония-Анхальт.
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