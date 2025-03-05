Путин обсудил с челябинским губернатором долги российских регионов. Фото

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в качестве руководителя комиссии Госсовета РФ по направлению «Экономика и финансы» в режиме видеосвязи принял участие в совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
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