Солнечное пробуждение: впервые за полтора месяца на Солнце зафиксирована вспышка класса X Ирина Валькова13 мая 2025 года астрономы зафиксировали на Солнце мощную вспышку уровня X — самого высокого класса в шкале солнечной активности.