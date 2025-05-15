Солнечное пробуждение: впервые за полтора месяца на Солнце зафиксирована вспышка класса X Ирина Валькова13 мая 2025 года астрономы зафиксировали на Солнце мощную вспышку уровня X — самого высокого класса в шкале солнечной активности.
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