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Песков назвал эскалационным заявление Зеленского об ударах по энергосистеме

Песков назвал эскалационным заявление Зеленского об ударах по энергосистеме

REUTERS/Valentyn Ogirenko Заявление главы киевского режима Владимира Зеленского о намерении Украины отвечать на удары по энергетической инфраструктуре зеркальными мерами является эскалационным.

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