"Истребители F-16 прибыли на Украину". Британцы о реакции Путина: Два варианта развития СВО - о чём предупреждал Лавров весь мир?

Применение Россией нескольких сотен ТЯО и нескольких десятков боеголовок стратегического оружия по всем странам, поставляющим украинским нацистам военную помощь, особенно по США, Великобритании и Франции, ненадолго слегка остудит агрессивную риторику фюреров либерального нацистского Запада. Значит надо будет России, без предупреждений, без ультиматумов, сразу бить на получение результатом тотального уничтожения всех своих врагов, А не заниматься слабенькими ударами предупреждения и устрашения!

Tatyana Boyko

Да, вы правы! Только что об этом поговорили. Надо было с самого начала, как только засекли движуху F-16 и сразу, не дать даже приземлиться - бить по цели!!! Не выжидая! Мы дали им возможность якобы сидеть в ангарах. Нет, не будет этого. Они взлетят с ядерными зарядами, мы не успеем моргнуть.