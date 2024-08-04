Театр абсурда
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Театр абсурда

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"Истребители F-16 прибыли на Украину". Британцы о реакции Путина: Два варианта развития СВО - о чём предупреждал Лавров весь мир?

"Истребители F-16 прибыли на Украину". Британцы о реакции Путина: Два варианта развития СВО - о чём предупреждал Лавров весь мир?

ФОТО: Коллаж Царьграда  Западные издания одно за другим со ссылкой на чиновников Пентагона и НАТО подтверждают - "истребители F-16 прибыли на Украину", и ВСУ провели пробные полёты на западной части страны.

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Комментарии
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Александр Макеев
Применение Россией нескольких сотен ТЯО и нескольких десятков боеголовок стратегического оружия по всем странам, поставляющим украинским нацистам военную помощь, особенно по США, Великобритании и Франции, ненадолго слегка остудит агрессивную риторику фюреров либерального нацистского Запада. Значит надо будет России, без предупреждений, без ультиматумов, сразу бить на получение результатом тотального уничтожения всех своих врагов, А не заниматься слабенькими ударами предупреждения и устрашения!
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13 час.
Tatyana Boyko
Да, вы правы! Только что об этом поговорили. Надо было с самого начала, как только засекли движуху F-16 и сразу, не дать даже приземлиться - бить по цели!!! Не выжидая!  Мы дали им возможность якобы сидеть в ангарах. Нет, не будет этого. Они взлетят с ядерными зарядами, мы не успеем моргнуть.
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12 час.
TB
Tatyana Boyko
Да, 100%!!!!
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12 час.

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