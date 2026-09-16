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Царьград

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Москва отремонтирует более 200 жилых домов на севере в 2026 году

Москва отремонтирует более 200 жилых домов на севере в 2026 году

В 2026 году на севере Москвы в рамках региональной программы капитального ремонта обновят более 200 жилых домов.

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