Popcaketv

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Чонгук из BTS рассказал ужасную историю: «Я терпеть не могу свою…»

Чонгук из BTS рассказал ужасную историю: «Я терпеть не могу свою…»

У каждого из нас есть момент в жизни, о котором мы глубоко жалеем. Кто-то боится рассказывать о этих ситуациях, а кто-то, наоборот, смело делится своими ошибками.

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