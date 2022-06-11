Чонгук из BTS рассказал ужасную историю: «Я терпеть не могу свою…»

У каждого из нас есть момент в жизни, о котором мы глубоко жалеем. Кто-то боится рассказывать о этих ситуациях, а кто-то, наоборот, смело делится своими ошибками.
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