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Закон и Порядок

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3 победы, в которых нуждается Украина

3 победы, в которых нуждается Украина

Зеленский: Киеву нужны три победы Это продолжение военной помощи со стороны США, поддержка ЕС и членство Украины в Евросоюзе, перечислил президентПрезидент Украины Владимир Зеленский (Фото: Adam Gray / Getty Images ) Украине нужны три победы, заявил президент Владимир Зеленский, его слова приводит «Интерфакс-Украина».

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