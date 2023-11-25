3 победы, в которых нуждается Украина

Зеленский: Киеву нужны три победы Это продолжение военной помощи со стороны США, поддержка ЕС и членство Украины в Евросоюзе, перечислил президентПрезидент Украины Владимир Зеленский (Фото: Adam Gray / Getty Images ) Украине нужны три победы, заявил президент Владимир Зеленский, его слова приводит «Интерфакс-Украина».