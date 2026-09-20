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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Захар Петров: «На ЧМ спортсмены из других стран хотели со мной пообщаться. После этого я понял, что необходимо начинать учить язык»

Шестикратный чемпион мира, российский каноист  Захар Петров  рассказал, что хочет учить английский язык.

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