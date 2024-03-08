Экс-разведчик США Риттер: атака на Крымский мост стала бы актом войны против РФ

Бывший американский разведчик, комментируя утечку данных с обсуждением немецкими высокопоставленными офицерами планы ударов по Крымскому мосту, заявил, что такой шаг может ознаменовать собой прямой акт войны против России.
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