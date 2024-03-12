Силы ПВО сбили дрон ВСУ над Раменским городским округом, пострадавших нет

Силами противовоздушной обороны была отражена атака украинского беспилотника, летевшего на Москву. Аппарат сбили в Раменском городском округе, сообщил в своем Telegram-канале столичный мэр Сергей Собянин.
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