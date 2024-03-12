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Силы ПВО сбили дрон ВСУ над Раменским городским округом, пострадавших нет

Силы ПВО сбили дрон ВСУ над Раменским городским округом, пострадавших нет

Силами противовоздушной обороны была отражена атака украинского беспилотника, летевшего на Москву. Аппарат сбили в Раменском городском округе, сообщил в своем Telegram-канале столичный мэр Сергей Собянин.

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