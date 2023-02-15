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«ВКонтакте» обещает платить налоги за самозанятых блогеров

«ВКонтакте» обещает платить налоги за самозанятых блогеров

«ВКонтакте» обещает компенсировать налоговые выплаты авторам, которые пройдут регистрацию на платформе как самозанятые и будут реугялрно размещать рекламу в пабликах, но с обязательным использование рекламных инструментов соцсети, пишут «Ведомости».

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