«ВКонтакте» обещает платить налоги за самозанятых блогеров

«ВКонтакте» обещает компенсировать налоговые выплаты авторам, которые пройдут регистрацию на платформе как самозанятые и будут реугялрно размещать рекламу в пабликах, но с обязательным использование рекламных инструментов соцсети, пишут «Ведомости».