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Царьград

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Крушение Ту-95 в Амурской области: Правда, которую следует сказать и осознать

Крушение Ту-95 в Амурской области: Правда, которую следует сказать и осознать

В Приамурье экипаж разбившегося Ту-95 просят представить к госнаградам посмертно. Военный обозреватель Шлепченко озвучил правду, которую следует осознать.

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