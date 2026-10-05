Крушение Ту-95 в Амурской области: Правда, которую следует сказать и осознать

В Приамурье экипаж разбившегося Ту-95 просят представить к госнаградам посмертно. Военный обозреватель Шлепченко озвучил правду, которую следует осознать.
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