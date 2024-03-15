RS: Западу стоит задуматься после слов Путина о переговорах по Украине

Обозреватель журнала Responsible Statecraft Бранко Марчетич сообщил, что заявление главы Российской Федерации Владимира Путина о готовности Москвы к переговорам по украинскому конфликту должно указать западным странам на необходимость задуматься о мирном разрешении кризиса.
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