Пенсионеров ждут пять важных изменений с августа 2026 года

С августа 2026 года вступают в силу сразу несколько корректировок пенсионного обеспечения. Социальный фонд проведёт беззаявительный перерасчёт страховых и накопительных пенсий, а также автоматически назначит новые выплаты.
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