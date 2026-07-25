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Пенсионеров ждут пять важных изменений с августа 2026 года

С августа 2026 года вступают в силу сразу несколько корректировок пенсионного обеспечения. Социальный фонд проведёт беззаявительный перерасчёт страховых и накопительных пенсий, а также автоматически назначит новые выплаты.

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