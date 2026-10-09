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Дроны добрались до Коми: Ухта отражает атаку, школьники укрываются от угрозы в подвалах

Дроны добрались до Коми: Ухта отражает атаку, школьники укрываются от угрозы в подвалах

Утром 9 октября Республика Коми столкнулась с угрозой атаки беспилотников. В Ухте ввели режим «Беспилотная опасность», временно приостановили работу аэропорта и организовали меры безопасности для детей, находившихся в школах.

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