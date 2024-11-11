В Ростовской области произошла жуткая авария. Есть жертвы и пострадавшие

В дорожно-транспортном происшествии в донском регионе трагически погибли мама и её семилетняя дочь.Серьёзная дорожная трагедия произошла в воскресенье, 10 ноября, в 12:10 на третьем километре автодороги Константиновск-Тацинская в Семикаракорском районе Ростовской области.