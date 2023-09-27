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«Ман Сити» проиграл впервые за 9 матчей после поражения от «Арсенала» по пенальти в Суперкубке

«Ман Сити» проиграл впервые за 9 матчей после поражения от «Арсенала» по пенальти в Суперкубке

Команда Пепа Гвардиолы уступила «Ньюкаслу» (0:1) и покинула Кубок английской лиги. В последний раз «горожан» обыгрывали 6 августа – это сделал «Арсенал» в матче за Суперкубок Англии.

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