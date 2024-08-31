Магнитные бури в сентябре 2024 года: календарь, последствия и советы по защите здоровья Ольга ВайленкоС наступлением осени 2024 года специалисты предупреждают о грядущих магнитных бурях, которые могут оказать значительное влияние на здоровье людей, особенно метеозависимых.