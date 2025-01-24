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Экс-министр Свердловской области подозревается в получении крупной взятки

Экс-министр Свердловской области подозревается в получении крупной взятки

Бывший министр энергетики Свердловской области Николай Смирнов попал под следствие по делу о получении взятки.

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