Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Россияне раскупили все выгодные майские туры на популярные курорты

Россияне раскупили все выгодные майские туры на популярные курорты

На майские праздники выгодных путевок на популярных направлениях нет уже месяца два. Об этом «Звезде» рассказал президент Союза туристических агентств, член координационного совета по туризму при Общественной палате России Сергей Голов.

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