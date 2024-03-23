Установлены личности подозреваемых в теракте в «Крокус Сити Холле»

Стали известны личности подозреваемых в теракте в «Крокус Сити Холле», передает Lenta.ru Стали известны личности четырех из шести подозреваемых в теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске.
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